Diputado Rivera Callejas señala que las reformas electorales no solo consisten en segunda vuelta

Tegucigalpa – El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, enfatizó que las reformas electorales no solo consisten en aprobar la segunda vuelta en las elecciones presidenciales.

“La segunda vuelta electoral es un tema que lo vamos a discutir, aunque no sé si se va a aprobar o no, porque se necesita mayoría calificada”, dijo el congresista.

Rivera Callejas mencionó que se debe definir cuál sería el porcentaje con el que una elección presidencial iría a segunda vuelta electoral.

No obstante, indicó que las reformas también incluyen la ciudadanización de las mesas electorales, la despolitización del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la figura de diputado por distrito.

Añadió que también se está proponiendo que el Estado deje de financiar las elecciones primarias y que se encarguen los partidos políticos.

Sin embargo, afirmó que debe seguir la deuda política alegando que el pago por el voto es mínimo para motivar a los partidos políticos para hacer campañas. AG