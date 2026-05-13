Diputado Rivera Callejas rechaza señalamientos de Libre, no hay justificación para insurrección

Tegucigalpa – El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, aseguró que existe una confusión en el Partido Libertad y Refundación (Libre) al interpretar el trabajo de la comisión legislativa encargada del proceso de selección de autoridades, al tiempo que defendió la necesidad de aprobar reformas electorales que, según dijo, el país ha venido exigiendo desde el proceso electoral anterior.

Rivera Callejas explicó que se trata de dos temas distintos: por un lado, el proceso de selección de integrantes con la participación de miembros como Angélica Smith y Rafael Leonardo Sarmiento, el cual avanza de manera consensuada dentro de la comisión; y por otro, la reforma estructural al sistema electoral, por lo que la bancada de Libre, no tiene ninguna excusa para declararse en insurrección.

“Yo le aseguro que el listado en un 90% lo compartimos todos los miembros de la comisión, ahí no está el problema”, expresó, al señalar que el informe sería presentado al pleno del Congreso Nacional.

El legislador sostuvo que la verdadera discusión se centra en la necesidad de reformar el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), para evitar bloqueos en su operatividad.

Rivera Callejas, argumentó que la legislación actual exige unanimidad para la toma de decisiones, lo que, a su criterio, ha provocado parálisis institucional en procesos anteriores.

“Es el único órgano en el mundo que exige unanimidad. Lo lógico es la mitad más uno”, afirmó, al comparar con otros órganos públicos y privados, incluido el Congreso Nacional.

Rivera Callejas recordó que en el periodo anterior una ausencia de un magistrado provocó la suspensión de sesiones por más de un mes, y precisamente eso es lo que se busca evitar con la reforma.

En ese sentido, defendió la propuesta de que el quórum se establezca por mayoría simple y que el CNE pueda integrarse con dos propietarios y un suplente para garantizar su funcionamiento continuo.

En ese sentido, reiteró su rechazó a los señalamientos de Libre, que sostiene que la reforma busca excluirlos del proceso electoral, y aseguró que el objetivo es fortalecer la institucionalidad y evitar bloqueos.

“Se ha trabajado para que ellos estén en la lista final”, sostuvo, al tiempo que reiteró que la reforma es necesaria para dar estabilidad al sistema electoral y evitar que decisiones clave dependan de la ausencia o voluntad de un solo miembro.

Asimismo, mencionó que el Congreso Nacional, debe proceder a la elección de sustituciones pendientes en los órganos electorales, insistiendo en que deben prevalecer criterios de independencia y participación de la sociedad civil. LB