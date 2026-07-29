Diputado Rivera Callejas prevé que próxima semana se introduzca proyecto de reformas electorales

Tegucigalpa – El diputado oficialista Antonio Rivera Callejas estimó que la próxima semana se introduciría en el pleno del Congreso Nacional un primer paquete de reformas electorales estructurales.

“Yo diría que la próxima semana van a ser introducidas, no aprobadas, sobre todo las estructurales que tienen que ver con el funcionamiento del CNE y del TJE”, dijo Rivera Callejas.

Argumentó que el objetivo es quitarles la camisa fuerza a los consejeros para que actúen por mayoría simple, y aplicar las penalidades fuertes a los funcionarios que si no van a sesión que se retiren del órgano.

Asimismo, descartó que en este paquete no está incluido la segunda vuelta electoral indicando que es un tema delicado y polémico.

Señaló que el Partido Liberal es quien ha propuesto esta reforma y que sus diputados deben hacer el lobby necesario para conseguir los 86 votos.

El congresista alegó que la segunda vuelta electoral ocurre en países como Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Perú y otros donde participan diez partidos políticos en primera vuelta y se eliminan ocho.

Indicó que en el caso de Honduras solo son tres partidos políticos que compiten por la presidencia del país y que solo se eliminaría uno.

Consultado por el proyecto de reformas energéticas, manifestó que quiere creer la palabra de la bancada liberal que realizará una última sugerencia a la iniciativa.

Añadió que si la comisión de dictamen considera que es buena la sugerencia de la bancada liberal, la próxima semana se sometería la iniciativa en el pleno legislativo.

Finalmente, Rivera Callejas anheló que la bancada liberal apoye el proyecto de reformas energéticas. AG