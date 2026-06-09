Diputado Rivera Callejas plantea reformar la Ley de Política Limpia

Tegucigalpa – El diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas consideró necesario reformar la Ley de la Unidad de Política Limpia para cerrar vacíos legales y fortalecer su autonomía, de forma que se dote de mayores facultades de fiscalización en el manejo del financiamiento político.

El legislador señaló que la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) debe transformarse en un ente descentralizado con mayor capacidad de sanción, independiente del Consejo Nacional Electoral (CNE), para garantizarle mayor control.

La normativa actual presenta vacíos, indicó Rivera, especialmente en lo relacionado con el manejo de excedentes, lo que da pie a interpretaciones ambiguas.

El diputado expresó que el manejo de fondos, incluidos posibles aportes no reportados o transferidos a cuentas no autorizadas, no está plenamente esclarecido por las leyes actuales lo que hace necesario una reestructuración.

Finalmente, sobre el caso que se sigue en torno al excandidato presidencial Salvador Nasralla, Rivera insistió en que las investigaciones deben ser concluidas por las autoridades competentes antes de emitir juicios.

“Si es cierto, el Ministerio Público va a actuar; si es rumor, el Ministerio Público no va a actuar”, manifestó el congresista. AD