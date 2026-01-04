Diputado recuerda escenario delicado que rodea impugnaciones en el TJE

Tegucigalpa – El diputado del Partido Liberal, Nasser Rodríguez, recordó que el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) tiene un vacío de presupuesto lo que hace que el personal no esté funcionando al 100 % y que la magistrada Miriam Barahona está delicada de salud, justamente en esta época de impugnaciones.

“No sé realmente si se podrá hacer presente para poder darle trámite a las diferentes solicitudes de impugnaciones y también recordemos que hace unos cuatro meses hay un pleito entre los magistrados por directrices de Manuel Zelaya que no querían que inscribieran a Jorge Cálix e incluso el magistrado Mario Morazán denunció al magistrado presidente Mario Urrutia y a la magistrada Miriam ante el fiscal general”, recordó.

El parlamentario señaló que estas situaciones llevan a un escenario político delicado cuando se requiere avanzar en esta etapa del proceso electoral.

“Lo ideal sería que ellos se pongan de acuerdo para darle trámite, porque si hay muchas impugnaciones de diputados, alcaldes y del presidenciable Salvador Nasralla”, indicó. VC