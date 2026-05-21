Diputado Rashid Mejía pide declarar emergencia nacional por ola de violencia en Honduras

Tegucigalpa – El diputado Rashid Mejía manifestó que Honduras debe declarar una emergencia en el sistema de seguridad nacional ante el incremento de hechos violentos que afectan al país, señalando que la situación debe tratarse como una crisis nacional y no como casos aislados.

El congresista afirmó que las cifras de muertes continúan en aumento y aseguró que la inseguridad “no es un tema de percepción, sino una realidad” que mantiene en zozobra a la población hondureña.

Mejía sostuvo que, ante los recientes hechos criminales, es urgente que el ministro de Seguridad y las Fuerzas Armadas refuercen las acciones de resguardo a nivel nacional, ya que la ciudadanía se siente cada vez más vulnerable.

“El problema no solo se refleja en el aumento de homicidios, sino también en otros delitos como robo de vehículos, asaltos y distintos actos criminales que golpean diariamente a la población”, expresó.

El diputado indicó que es momento de actuar con firmeza y aplicar una política de “cero tolerancia” contra la criminalidad, advirtiendo que no se puede esperar a que continúen muriendo más personas en el país.

Asimismo, señaló que la crisis de inseguridad también provoca consecuencias económicas, ya que ahuyenta la inversión, afecta el comercio y debilita el turismo nacional.

Mejía enfatizó además la necesidad de fortalecer a la Policía Nacional, dotando a los agentes de mejores herramientas y condiciones para combatir la delincuencia.

Las declaraciones surgen luego de que Honduras fuera sacudida por dos masacres que dejaron más de 20 personas fallecidas, además de otros hechos violentos registrados en diferentes sectores del país. LB