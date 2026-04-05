Diputado Rashid Mejía anuncia decreto para reducir impuesto a combustibles

Tegucigalpa – El diputado del Partido Liberal, Rashid Mejía anunció que la próxima semana presentará un proyecto de decreto ante la Cámara para reducir el impuesto a los combustibles.

El joven congresista reaccionó ante la escalada de incrementos a la estructura de precios en los derivados del petróleo a raíz del conflicto bélico en el medio oriente.

“Esta semana estaré presentando el proyecto de decreto para reducir los impuestos al combustible de forma temporal como medida de alivio al pueblo hondureño”, informó.

(LEER) ¡Golpe! Sube L.6.59 la súper, L.6.02 la regular, L.13.31 el queroseno y L.10.33 el diésel

Asimismo, Mejía acentuó que “espero contar con el apoyo de todas las bancadas ya que esto realmente traerá un beneficio para todos los hondureños”.

A partir del lunes, la gasolina súper subirá 6.59 lempiras por galón, por lo que su nuevo precio en bomba será de 134.07. Mientras, la gasolina regular aumenta 6.02 lempiras, lo que hace que el valor sea de 118.09 lempiras por galón desde el próximo lunes.

El queroseno se incrementa 13.31 lempiras por galón, llegando a un costo de 138.98 lempiras.

El diésel, que es el derivado del petróleo más usado en Honduras, aumenta 10.33 lempiras, lo que hace que su nuevo costo sea de 128.42 lempiras por galón. JS