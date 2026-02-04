spot_img
Política

Diputado Rashid Mejía advierte al fiscal “cuidado con cortinas de humo y show mediático con el chequesol”

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa- El diputado del Partido Liberal, Rashid Mejía, lanzó fuertes críticas contra el Ministerio Público al advertir que algunos casos de corrupción podrían estarse utilizando como “cortinas de humo” y parte de un “show mediático”, entre ellos el denominado caso “Chequesol” y otros expedientes que se ventilarán en los próximos días.

El congresista manifestó que existe preocupación por la forma en que se están manejando estas investigaciones y pidió al fiscal general actuar con transparencia y sin selectividad.

“Quiero decirle al fiscal, cuidado con cortinas de humo y show mediático con el Chequesol y otros casos de corrupción”, expresó Mejía.

Asimismo, anunció que este martes presentará una manifestación para exigir que el fiscal se presente ante el Congreso Nacional y rinda cuentas sobre el trabajo del Ministerio Público y el avance real de los procesos contra la corrupción.

“Los corruptos deben pagar. No más impunidad”, enfatizó el parlamentario, al asegurar que la ciudadanía exige resultados concretos y no solo exposiciones mediáticas.

Las declaraciones de Mejía se dan en un contexto de creciente presión política y social por los recientes casos de corrupción que involucran a exfuncionarios y figuras públicas, lo que ha reavivado el debate sobre la credibilidad y la independencia de las instituciones encargadas de impartir justicia.LB

