Diputado Rasel Tomé insiste en que PAA en UNAH es excluyente

Tegucigalpa– La Prueba de Aptitud Académica (PAA), que se practica en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), es excluyente insiste el diputado Rasel Tomé quien ha propuesto su eliminación.

“Es una crueldad que muchos de los jóvenes de mi patria, sean muy buenos estudiantes en la secundaria, y cuando realizan la PAA se quedan afuera porque no alcanzan acceder a la @UNAHoficial”, escribió el diputado en un reiterativo mensaje.

LEER: Con cifras exrectora Castellanos expone falsedad de diputado Tomé

Ante esta posición del parlamentario algunos analistas han opinado que Tomé se está metiendo en territorio de la autonomía universitaria, en particular la exrectora Julieta Castellanos, anota que lo que dice el diputado es falso, al tiempo que ha presentado datos que avalan su posición.

Según Tome la PAA, es excluyente por dos razones particulares como son el criterio de acceso y evaluación y porque han reducido al máximo el número de plazas ofertadas por Carrera.

Y en alusión a la posición de la exrectora de la UNAH, Julieta Castellanos, le responde “entonces no me venga a decir usted que no es excluyente la PAA”.

Seguidamente el diputado oficialista apunta que el neoliberalismo que impulsa la privatización genera exclusión y pobreza.

Seguidamente agregó, “vea la estadística recibimos un país con 74 % de la población en pobreza, en consecuencia, esa ideología ha fracasado y por eso estamos impulsando un modelo alternativo con políticas incluyentes”. LB