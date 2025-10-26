Diputado Ramón Soto denuncia amenazas de muerte por un ciudadano en Tocoa

Tegucigalpa- El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Pablo Ramón Soto Bonilla, presentó ante la Dirección Policial de Investigaciones una denuncia contra un ciudadano por amenazas a muerte.

Según la denuncia, Soto se dirigía a su vivienda en Tocoa, Colón y se bajó de su vehículo junto a dos de sus asistentes, pero el ciudadano Edwin Edgardo Matute comenzó a insultar de la nada y lo amenazó a muerte.

“Somos gente de paz y por eso acudimos a la autoridad competente a presentar denuncia de amenazas a muerte con pruebas y testigos”, señaló el legislador.

Apuntó en su cuenta de X, “exigimos justicia”.

La violencia política se ha incrementado en Honduras a 34 días del proceso electoral general. IR