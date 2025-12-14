Diputado Ramón Carranza: «Honduras necesita certidumbre, prudencia y responsabilidad»

Tegucigalpa – El diputado nacionalista por el departamento de El Paraíso, Ramón Carranza Discua, se pronunció a través de la red social X donde establece que «la institucionalidad del CNE, no se defiende con presión ni con atajos, sino con respeto a la legalidad y a la voluntad expresada en las urnas».

La consideración del diputado Carranza Discua se da en el marco del proceso donde se espera el escrutinio especial por parte del Consejo Nacional Electoral para determinar quien será el presidente electo de los hondureños.

«Discutir con quien cree saberlo todo, es como dar medicina a un muerto: por eso, las diferencias deben resolverse por las vías legales y técnicas», dice el diputado del Partido Nacional.

Enfatiza que «Honduras necesita certidumbre, prudencia y responsabilidad».

Además, es del criterio que «nuestra lealtad debe ser clara e inquebrantable: siempre del lado del sistema democrático». JS