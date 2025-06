Diputado Ramírez celebra anuncio de Redondo para advertir suplantar a “faltistas” del CN

Tegucigalpa – El vicepresidente alterno del Congreso Nacional, Tomás Ramírez celebró el mensaje de Luis Redondo en cadena nacional para advertir con suplantaciones a los diputados faltistas de la Cámara.

– Tomás Zambrano también advertía con suspender a diputados faltistas cuando rectoró el Congreso el doctor Mauricio Oliva, recordó Ramírez.

Anoche, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, advirtió en cadena nacional de radio y televisión que instalará su propio Congreso y suplantará a diputados de la oposición.

“Lo que hizo el presidente en cadena nacional es establecer claramente el reglamento de asistencias de los diputados, lógicamente si un diputado se representa por su suplente en el caso de no estar el propietario está el suplente, pero si no este ni el propietario ni el suplente asume un suplente de la misma bancada y en el caso que no haya suplentes de la misma bancada, el presidente está facultado para colocar en cualquier butaca a cualquier diputado suplente de otras bancadas”, explicó Ramírez.

Según el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), lo que no comparte es que se advierta de suspender a los congresistas hasta con 10 años.

Ramírez concitó que la oposición tiene derecho a la insurrección legislativa, al tiempo que mencionó en administraciones anteriores del Congreso hubo iguales amenazas a las proferidas por Luis Redondo.

“Tomás Zambrano, en su momento, dijo que iba a inhabilitar diputados”, rememoró.

Sugirió al presidente del Congreso, Luis Redondo, establecer diálogos porque de lo contrario se afecta la confianza ciudadana y se ahuyenta la inversión.

Puntualizó que el pueblo eligió a los diputados para legislar y no para que interrumpan las sesiones en ese poder del Estado. JS