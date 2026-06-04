Diputado propone sancionar la quema de llantas para “proteger el medio ambiente”

Tegucigalpa – El diputado liberal Roberto Pineda Chacón informó que presentará una iniciativa orientada a sancionar la quema de llantas, argumentando que esta práctica genera graves daños ambientales y afecta la salud de la población.

El congresista explicó que la propuesta surge en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra cada 5 de junio, y busca fortalecer las medidas de protección ambiental en el país.

El parlamentario aclaró que la propuesta no pretende limitar el derecho a la protesta, sino evitar una práctica que considera perjudicial para la población y el entorno.

Según indicó, la iniciativa contempla que la Secretaría de Ambiente sea la institución encargada de regular y aplicar sanciones a quienes incurran en esta práctica.

“Se debe prohibir definitivamente la quema de llantas. Quiero que se sancione a las personas que hacen mal uso de ellas”, expresó.

El legislador también señaló que la medida alcanzaría a quienes utilizan grandes cantidades de neumáticos como combustible en actividades industriales o artesanales, al considerar que existen alternativas menos contaminantes. AD