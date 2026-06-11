Diputado propone revisión técnica anual obligatoria para vehículos

Tegucigalpa- El diputado liberal Salomón Názar presentó ante el Congreso Nacional una iniciativa de ley que busca establecer la revisión técnica vehicular obligatoria anual y un seguro de responsabilidad civil para todos los automotores que circulen en el país.

Según explicó el congresista, la propuesta surge como una medida para reducir los accidentes de tránsito provocados por fallas mecánicas y garantizar que existan mecanismos para responder por daños ocasionados a terceros.

“La idea es evitar accidentes de tránsito por fallas mecánicas”, señaló Názar, al recordar el reciente accidente ocurrido en la colonia Villa Nueva, donde fallecieron ocho personas.

La iniciativa contempla que los vehículos sean sometidos a una inspección técnica anual realizada por la autoridad competente, siguiendo modelos que ya funcionan en otros países de Centroamérica.

Názar indicó que la medida también busca fortalecer los controles sobre los vehículos usados que ingresan al país, por lo que propone que no puedan salir de las aduanas sin haber aprobado una revisión técnica.

En caso de detectarse desperfectos, estos deberán ser reparados antes de autorizar su circulación.

El legislador argumentó que la propuesta contribuirá a mejorar la seguridad vial y a proteger tanto a conductores como a peatones ante eventualidades en las carreteras hondureñas. AD