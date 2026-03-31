Diputado propone otorgar la Gran Cruz con placa de oro a César Quintanilla por su lucha contra el cambio climático

Tegucigalpa- El diputado hondureño Godofredo Fajardo presentó ante el Congreso Nacional un proyecto que se espera sea aprobado después de Semana Santa de reconocimiento para otorgar la “Gran Cruz con placa de oro” al experto ambiental César Quintanilla, destacando su trayectoria en la lucha contra el cambio climático y sus efectos en Honduras y el mundo.

Durante su intervención, Fajardo subrayó que Honduras es uno de los países más vulnerables y frágiles frente al cambio climático, enfrentando de manera recurrente inundaciones, deslizamientos y sequías que generan constantes emergencias y demandan esfuerzos adicionales tanto de las corporaciones municipales como del gobierno central.

Como parte de la presentación, el legislador proyectó un video en el que se resalta la trayectoria de Quintanilla, quien cuenta con certificaciones internacionales como experto en cambio climático y ha representado a la sociedad civil hondureña en 12 cumbres mundiales del clima, fungiendo como enlace técnico clave para visibilizar la vulnerabilidad del país ante la comunidad internacional.

El material también destaca su especialización en gestión de políticas públicas para la mitigación y adaptación al cambio climático con enfoque en derechos humanos, así como su papel como el primer hondureño en exportar conocimiento técnico ambiental al mercado mexicano, logrando que sus obras educativas y de divulgación trasciendan fronteras.

Asimismo, se resalta su trayectoria de más de 30 años en medios de comunicación, generando contenido científico y técnico, además de su participación en más de mil conferencias nacionales e internacionales sobre prevención de desastres y cambio climático.

Fajardo enfatizó que Quintanilla es reconocido como uno de los líderes más influyentes de Centroamérica y la región en esta materia, con distinciones a nivel internacional.

El proyecto será analizado por el pleno del Congreso Nacional en los próximos días para determinar si se aprueba este reconocimiento honorífico.LB