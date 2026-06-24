Diputado propone crear un fondo para estabilizar precio de los combustibles ante un posible conflicto en el futuro

Tegucigalpa – El diputado del Partido Nacional, Erik Alvarado, señaló que se está analizando la creación de un fondo que sirva de respaldo cuando los precios de los combustibles por factores externos.

Manifestó que el precio de los combustibles aumentó en los últimos dos meses debido al conflicto bélico entre Israel y Estados Unidos contra Irán que causó el cierre del estrecho de Ormuz, lugar donde pasa el 20 % de la producción nacional del petróleo.

Sin embargo, indicó que el precio de los combustibles se ha estado reduciendo alrededor de los 72 dólares debido al anuncio de llegar a un acuerdo de paz entre las naciones involucradas.

No obstante, el congresista consideró necesario crear un fondo especial que estabilice los precios de los combustibles cuando haya un problema internacional en el futuro.

“Se debe pensar en posibles problemas en el futuro y que el gobierno esté respaldado con un fondo de estabilización de precios de combustible y que sea aporte de parte del gobierno, de los importadores, los distribuidores o en conjunto con los mismos consumidores; es de establecer un fondo para que cuando los precios suban, esto sea utilizado para que el impacto en el pueblo hondureño sea lo menos posible”, declaró. AG