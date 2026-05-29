Diputado pide intervención total de la Policía en Yoro tras hechos violentos

Tegucigalpa- El diputado por Yoro, Leonel López, solicitó una intervención integral de los entes de seguridad en todo el departamento, ante el incremento de la violencia registrado en la zona.

El congresista señaló que actualmente solo existe una intervención focalizada en los municipios de Sulaco, Victoria y Yorito, debido a la presencia de estructuras criminales que, según afirmó, han atacado a miembros de la Policía Nacional.

López también hizo referencia a la reciente masacre de varios jóvenes en El Progreso, hecho que calificó como alarmante y lamentable.

“Esto no puede estar ocurriendo, que nuestra juventud esté muriendo”, expresó el parlamentario, quien pidió una respuesta más rápida y amplia por parte de las autoridades de seguridad.

El diputado además exhortó a organismos internacionales y al gobierno de Estados Unidos a retomar programas de prevención de violencia y apoyo comunitario, similares a los impulsados anteriormente por la USAID.

Según indicó, estas iniciativas ayudaban a mantener a los jóvenes alejados de estructuras criminales y promovían oportunidades en sectores vulnerables del país. AD