Diputado Pérez defiende reforma que limita facultades administrativas de la presidenta de la CSJ

Tegucigalpa- El diputado del Partido Nacional, Mario Pérez, se pronunció luego de que el Congreso Nacional de Honduras aprobara una iniciativa que despoja de sus facultades administrativas a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Rebeca Ráquel Obando, relacionadas con nombramientos, traslados y cancelaciones de personal dentro del Poder Judicial.

Pérez explicó que dichas atribuciones habían sido otorgadas de manera temporal a la presidencia de la Corte mediante un artículo transitorio, el cual le permitía dirigir, organizar, administrar y seleccionar al personal del Poder Judicial. Sin embargo, con la reforma aprobada, estas funciones pasarán a ser responsabilidad del pleno de los 15 magistrados.

“Hoy se ha reformado ese artículo transitorio para que las decisiones se tomen por mayoría, tal como lo establece la Constitución, es decir, con al menos ocho votos a favor”, detalló el parlamentario.

El diputado aclaró que se trata de una medida temporal y que lo correcto es que, en el menor tiempo posible, se discuta y apruebe una nueva Ley del Consejo de la Judicatura, para posteriormente elegir a los miembros de dicho órgano.

Asimismo, enfatizó que la reforma no afecta la Constitución de la República, ya que se trata únicamente de un artículo transitorio de un decreto. “No estamos reformando ni derogando la Constitución; este tipo de artículos requieren 65 votos y la votación se hizo con más de 90”, sostuvo.

Finalmente, Pérez negó que se trate de una intromisión entre poderes del Estado. “El Poder Legislativo fue quien otorgó esa potestad y el mismo Poder Legislativo tiene la facultad de retirarla. Eso es todo”, concluyó.LB