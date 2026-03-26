Diputado Panchamé: “Están construyendo una justicia a su medida y golpeando la democracia”

Tegucigalpa – El diputado y jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Ronald Panchamé, lanzó una fuerte acusación contra la mayoría del Congreso Nacional, asegurando que las recientes decisiones legislativas están “socavando la democracia” y debilitando la institucionalidad del país.

– “Están fraguando una Corte Suprema de Justicia y un Ministerio Público a su medida”, denunció el parlamentario.

Durante su intervención en el pleno, Panchamé cuestionó el proceso que llevó a la destitución del fiscal general, Johel Zelaya, denunciando que se trató de un procedimiento acelerado y sin garantías. “No le dieron ni siquiera 24 horas para prepararse. Lo separaron del cargo esa misma noche y lo citaron al día siguiente para lo que fue un linchamiento público”, afirmó.

El congresista criticó que la audiencia se desarrollará —según su criterio— más como un espacio de acusaciones que de defensa, señalando además que varios de los diputados que participaron desconocían los procedimientos judiciales. “Lo que vimos no fue un interrogatorio, fue una condena anticipada con intención de voto ya definida”, sostuvo.

Panchamé también calificó como “golpes blancos a la democracia” tanto la destitución del fiscal como las decisiones recientes en torno a la Corte Suprema de Justicia, asegurando que existe una estrategia para moldear instituciones clave del Estado. “Están fraguando una Corte Suprema de Justicia y un Ministerio Público a su medida”, denunció.

En ese contexto, cuestionó por qué no se incluyó en procesos similares a otros funcionarios, mencionando a integrantes de órganos electorales, y acusó una aplicación selectiva de la justicia.

Sobre la renuncia de la expresidenta de la CSJ, el diputado afirmó que se produjo bajo presión política. “Esa renuncia es bajo coacción, bajo extorsión política. Presentan una denuncia de juicio político y al mismo tiempo reciben una llamada. Eso no es coincidencia”, expresó.

Pese a reconocer que su bancada no cuenta con los votos suficientes para revertir las decisiones del pleno, Panchamé aseguró que la ciudadanía “no podrá ser engañada para siempre” y que estos hechos tendrán consecuencias políticas. “Lo que están haciendo hoy es construir la próxima victoria de Libre”, porque allá afuera odian a los que odian concluyó. LB