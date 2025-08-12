Diputado Osman Chávez abandona el PSH y se une al Partido DC

Tegucigalpa – El diputado Osman Chávez informó este martes que abandonará el Partido Salvador de Honduras (PSH) para sumarse a las filas del Partido Democracia Cristiana (DC).

Chávez, que es VII vicepresidente alterno del Congreso Nacional, justificó su cambio de partido político para reelegirse como diputado tras que el PSH no fuera inscrito en las elecciones generales.

“Esta decisión no ha sido fácil, pero responde a una convicción: seguir trabajando por una Honduras más justa, humana y solidaria; pero, además, a los obstáculos jurídico-electorales impuestos al Partido Salvador de Honduras (PSH)”, cita su posteo en Facebook.

Agradeció al PSH por la oportunidad de poder representar a la población del departamento de Cortés en el Congreso Nacional.

El congresista pidió a las personas y los votantes que sigan creyendo en él afirmando que el compromiso con la población no cambia.

Aseguró que seguirá defendiendo los intereses de la gente, promover políticas públicas que dignifiquen la vida y construir puentes para el desarrollo del pueblo Garífuna.

Cabe recordar que Osman Chávez ha sido diputado bajo las banderas del Partido Anticorrupción (PAC) y el PSH. AG