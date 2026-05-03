Diputado opositor pide por “salud democrática” no quitarle a Libre representantes en órganos electorales

Tegucigalpa – El diputado opositor Nelson Leiva pidió hoy al Partido Nacional que “salud democrática” no le quite al Partido Libertad y Refundación (Libre) el derecho a tener representantes en los órganos electorales.

– Libre ha anunciado que defenderá en las calles su derecho de tener representantes en los órganos electorales.

«El Partido Libertad y Refundación va a exigir tener representante en el CNE, porque ese derecho se lo ganó en las calles, en las urnas y en el Acuerdo de Cartagena en el retorno de la democracia de nuestro país, después del Golpe de Estado de 2009», aseguró el parlamentario.

En ese contexto, afirmó que el nuevo representante en el Consejo Nacional Electoral (CNE), tiene que ser del Partido Libertad y Refundación (Libre) tras la destitución de Marlon Ochoa y Mario Morazán.

No obstante, aceptó que la Ley Electoral no habla de que los partidos políticos deben tener miembros en el CNE o en los órganos electorales, sino consejeros y magistrados para dirigir los procesos.

Sin embargo, dijo que por salud democrática y equilibrio político el opositor partido Libre debe tener representantes en los órganos electorales.

«Por salud democrática el Partido Nacional no puede ponerse en el plan de quitarle el derecho a Libre de tener su representante en los organismos electorales porque eso atenta contra la democracia del país», zanjó. (RO)