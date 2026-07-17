Diputado opositor denuncia más de 3,000 despidos “partidarios”

Tegucigalpa – El diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, denunció el despido masivo por causas partidarias de 3 mil personas.

Se está despidiendo a personal no docente en centros educativos públicos del país, dijo.

A renglón seguido, aseguró que la medida afecta a trabajadores de limpieza, guardias de seguridad, mecanógrafos y bibliotecarios con varios años de servicio.

“Hoy están siendo más de tres mil personas despedidas a nivel nacional. Es una masacre laboral contra el personal más humilde y necesario para sostener las escuelas y colegios públicos”, afirmó Sarmiento.

Asimismo, hizo un llamado al magisterio y a las asociaciones de padres de familia a pronunciarse sobre la situación y advirtió que los despidos podrían impactar el funcionamiento de los centros educativos.

No obstante, recientemente Mario Simón, miembro de la Comisión Técnica Liquidadora, recientemente señaló que el aparato estatal de Honduras se ha reducido en más de mil 700 personas en los últimos meses.

Explicó que lo que se está buscando es una disminución del aparato estatal, porque se necesita generar ahorros al Estado.

Lo anterior desdice la denuncia hecha por el diputado opositor al denunciar el despido de más de 3 mil personas por causas partidarias. (RO)