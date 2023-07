Diputado oficialista le lanza la pelota al CAF, “ellos son los que tienen la última palabra”, afirma

Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Germán Altamirano dijo que los ejecutivos del Banco de Desarrollo de América Latina, antiguamente como Corporación Andina de Fomento (CAF), son “al final quienes van a tener la última palabra” sobre la legalidad de la adhesión de Honduras a esta institución financiera.

La controversia en torno a la publicación en el diario oficial La Gaceta de la adhesión de Honduras CAF volvió a ocupar la palestra pública este viernes, pues la aprobación que realizó el Ejecutivo y posterior publicación se dio sin la ratificación del acta que contenía dicho proyecto.

“Independientemente de los argumentos jurídicos que podamos tener, yo no soy abogado, pero el que hace la ley hace las trampas y los abogados son expertos en interpretar a conveniencia la constitución y las leyes de la República”, dijo el parlamentario oficialista.

A reglón seguido, acotó que “al final quienes van a tener la última palabra es el CAF. Ellos son una institución financiera internacional, son una institución seria, tienen su departamento legal, entonces si hubiese algún problema en cuanto a la legalidad de la adhesión como país, ellos van a decir sino van a poner en riesgo el capital que puedan invertir en este país”, dijo.

Para el diputado, “independientemente que sea del sur (de América), o con ideologías distintas a otras instituciones financieras, no importa, pero se rigen por las normas internaciones y ellos, por supuesto, son los que al final van a decidir si debidamente legalizada la adhesión y se permite o al contrario, aunque esté publicada en La Gaceta, ellos pueden decir que no cumple los requisitos legales y por eso no se permite la adhesión”. VC