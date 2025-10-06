Diputado oficialista apunta a sectores dentro del CNE en rebeldía

Tegucigalpa – A criterio del diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon Herrera dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE) no hay un control absoluto del órgano electoral de parte de los tres consejeros.

“Hay sectores dentro de ese CNE que están en modo de rebeldía y hacen lo que quieren, obviando la autoridad de esos tres consejeros”, dijo el diputado en referencia a la inclusión de Jorge Cálix en la papeleta electoral de diputados por el departamento de Olancho, la que posteriormente fue suspendida.

“Tendrán los tres consejeros (Ana Paola Hall, Marlon Ochoa y Cossette López) el control de toda esa institución o hay grupos rebeldes que van a tratar como lo hicieron el 9 de marzo a provocar crisis, anarquía, dentro del proceso general, eso me preocupa”, expresó.

Herrera manifestó que esta situación preocupa porque muchas veces cuando pasan los desastres se culpa a los consejeros, como pasó el 9 de marzo durante el desarrollo de las elecciones primarias.

Para el exfiscal del Ministerio Público, en el CNE “hay sectores sumamente peligrosos, sectores que están desvinculados de la autoridad del CNE, que tienen el valor de publicar una planilla con la foto de un candidato a diputado (Jorge Cálix) que no lo han inscrito, que le negaron su inscripción”, aseveró. VC