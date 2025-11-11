Diputado oficialista afirma que no cabe juicio político a magistrados de TJE ante el CN

Tegucigalpa – A criterio del diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon Herrera en el caso de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona no cabe un juicio político ante el Congreso Nacional.

“El juicio político es para sustituirlos de sus cargos, el juicio jurídico penal es por la acción delictiva que supuestamente han cometido al emitir una sentencia únicamente contando con dos magistrados y no con tres como dice la ley de justicia electoral”, dijo.

De acuerdo a lo explicado por el diputado oficialista, el contenido de la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo que está estableciendo es que dos magistrados no tienen la protección de antejuicio, se declara inadmisible y en el momento que se declara inadmisible, por no tener derecho al antejuicio, el Ministerio Público tiene el camino libre a presentar requerimiento fiscal.

Herrera agregó que es una decisión del MP, presentar o no requerimiento fiscal contra los funcionarios electorales, en base a las pruebas que han recolectado en ese caso. VC