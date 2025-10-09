Diputado nacionalista rechaza que oposición pidió que se sesionara solo una vez antes de las generales

Tegucigalpa – El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas rechazó las afirmaciones del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien en conferencia de prensa aseguró que las bancadas de oposición solicitaron sesionar solamente una vez, antes de las elecciones generales del 30 de noviembre.

Redondo dijo a periodistas: “saben que me están pidiendo las bancadas, que solo sesionemos un día, pero yo les estoy proponiendo que no solo sea un día, que sesionemos todos los días que sean necesario hasta sacar esta agenda”.

Sin embargo, el diputado opositor afirmó que “no es cierto, lo que hemos discutido estos meses es que tenemos la obligación de tener sesiones semanalmente y no solamente una vez antes de las elecciones del 30 de noviembre”.

Rivera Callejas refirió además que tienen más de tres meses de no habernos reunido “y la vez que lo hicimos, supuestamente se fue la energía eléctrica”.

En ese sentido, el diputado dijo que el jefe de la bancada nacionalista, Tomás Zambrano no pudo haber dicho que solo sesionaran una vez, “eso no es cierto, eso no es correcto”.

El parlamentario dijo que contrario a la afirmación del diputado Luis Redondo, la bancada nacionalista ha estado solicitando sesiones, pero que como la bancada de Libertad y Refundación (Libre), a la que pertenece el presidente del CN, no tiene los votos para aprobar unos préstamos y para las reformas tributarias que impulsa el Ejecutivo, no le ha convenido convocar porque sabe que va perder las votaciones.

El presidente Redondo insinuó durante una reciente comparecencia de prensa que para el martes 14 de octubre convocará a los diputados para sesión legislativa, donde él estará presentando una moción para prorrogar las sesiones ordinarias y que no entre en vigencia la Comisión Permanente.

Considerando esa posibilidad, Rivera Callejas señaló que no hay necesidad de una autoconvocatoria, pero que si esa sesión no se concreta, la oposición se verá obligada a realizarla, según las declaraciones del diputado. VC