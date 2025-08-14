Diputado Mejía pide a eurodiputados que dejen a Latinoamérica que tome sus decisiones al señalar injerencia

Tegucigalpa – El diputado de Libertad y Refundación (Libre), Netzer Mejía afirmó que los eurodiputados que denunciaron en las últimas horas que la vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, financia con fondos de este continente para cometer un fraude en el proceso electoral de Honduras, “piensan que Honduras sigue siendo colonia”.

El parlamentario expresó que los eurodiputados Jorge Martín Frías y Hermann Tertsch se quedaron con la idea de que Honduras sigue en la época de la colonización “y no están siendo respetuosos, ni están permitiendo el derecho autodeterminación de los pueblos… se están involucrando en la política interna de un país que es libre, soberano e independiente”, dijo.

Ambos diputados exigieron a Kallas que suspenda la financiación europea a este gobierno, imponga sanciones selectivas y desplegar una observación internacional real que impida a Xiomara Castro y Manuel Zelaya legitimar un resultado manipulado.

Mejía señaló que los eurodiputados deberían preocuparse más por los problemas que tiene Europa y mencionó crisis como la del conflicto entre Ucrania y Rusia. “Dejen a latinoamericana que tome sus decisiones”.

«Es una injerencia porque están creando zozobra y inestabilidad en el país, con temas políticos que ellos desconocen, insinuando que estamos queriéndonos quedar en el poder y que queremos quitarle la posibilidad a Cosstte López (presidenta del Consejo Nacional Electoral, CNE), pero jamás, Cossette va seguir siendo ella su magistrada, salvo que cometa una ilegalidad y un delito y que el Ministerio Público tenga que perseguir». VC