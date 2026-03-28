Diputado Mejía critica proyecto de bacheo en carretera de Coyolito

Tegucigalpa – El diputado liberal Rashid Mejía criticó este sábado el bacheo realizado en la carretera que conduce hacia el sector de Coyolito en la zona sur de Honduras.

Increíble!

Carretera hacia Coyolito, a esto le llaman bacheo? Es una verdadera vergüenza y una completa mediocridad. Si apoyamos desde el CN para el bacheo de emergencia, no fue para esta chabacanada. Desde ahorita se los digo, voy a estar pendiente, 0 excusas! pic.twitter.com/2lJNOzzl4l — Rashid Mejía (@RashidMG3) March 28, 2026

A través de su cuenta de red social “X”, el congresista divulgó un video del estado de la calle que se encuentra deplorable, pero que también evidencia un mal trabajo de bacheo.

¿A esto le llaman bacheo? Es una verdadera vergüenza y una completa mediocridad”, posteó el congresista.

Mejía recordó que él votó en el Congreso Nacional a favor del proyecto del gobierno de declarar emergencia vial que consiste en bachear las principales carreteras del país para la temporada de Semana Santa.

(LEER): Congreso aprueba Ley Especial de Emergencia Vial para mejorar carreteras

Definió el trabajo de bacheo en esta carretera en el municipio de Amapala “como una chabacanada” que no refleja la intención del gobierno de mejorar la infraestructura vial durante la temporada de mayor movilización de personas. AG