Diputado Mejía admite sigue falta de consensos políticos para elegir autoridades del CNE y TJE

Tegucigalpa- El miembro de la Comisión Especial Evaluadora del Congreso Nacional, Eder Mejía, reconoció que aún no existen consensos entre las diferentes fuerzas políticas para elegir a las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Mejía explicó que la comisión legislativa nombrada por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, continúa desarrollando el proceso de selección para enviar al pleno una lista nominal de aspirantes que ocuparían los cargos vacantes en los órganos electorales.

“Tenemos que reconocer ante el pueblo hondureño que todavía no existen esos consensos entre las diferentes fuerzas políticas que conformamos el Congreso Nacional”, manifestó.

El congresista destacó que más de 100 hondureños se autopostularon para participar en el proceso, mientras 53 aspirantes avanzaron a la etapa de audiencias públicas, las cuales fueron transmitidas en tiempo real y contaron con acompañamiento de sociedad civil y representantes de universidades.

Según Mejía, la comisión reitero que solicitaron al pleno una ampliación de tiempo con el propósito de alcanzar acuerdos por unanimidad.

“Pedimos un mayor espacio para tener un mejor consenso y sacar un listado por unanimidad para comenzar los acercamientos y diálogos que permitan construir los 86 votos necesarios”, expresó.

El diputado señaló que, sin entendimiento político entre las bancadas, no será posible nombrar a las nuevas autoridades electorales, por lo que consideró urgente fortalecer los puentes de diálogo dentro del Congreso Nacional.

Asimismo, indicó que existe un clamor ciudadano para que el proceso permita avanzar hacia la despolitización de los órganos electorales mediante la selección de perfiles provenientes de la sociedad civil y alejados de afinidades partidarias.LB