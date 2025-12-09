Diputado Mauricio Castellanos saca más votos que Redondo en Cortés, pero ambos están fuera del próximo CN

Tegucigalpa – El actual diputado suplente Mauricio Castellanos, que optó por una curul como propietario en el Congreso Nacional por el departamento de Cortés, obtiene más marcas que Luis Redondo, aunque ambos están fuera de la próxima integración del Parlamento.

El oficialista Libre logra meter por Cortés a cuatro mujeres: Linda Frances Donaire, Scherly Arriaga, Dunia Yadira Jiménez y Rita María Zúniga.

En la quinta posición de los candidatos a diputados de Libre aparece Mauricio Castellanos con 51 mil 801 marcas, pero fuera de las 20 posiciones que otorga el departamento de Cortés.

En ese orden siguen –siempre en Libre– Iris Yaneth Pineda con 51 mil 606 marcas, Héctor Samuel Madrid con 51 mil 060, Victalina Montenegro Pineda con 50 mil 998 y Luis Redondo se ubica muy abajo con 50 mil 884.

Mauricio Castellanos es actual diputado suplente del CN. Salió electo por el Partido Salvador de Honduras (PSH), pero con el tiempo migró a Libre junto a Redondo.

De acuerdo a los resultados parciales del Consejo Nacional Electoral (CNE), el Partido Nacional obtiene 50 diputados, Partido Liberal 40, Libre 34, Pinu-SD 2 y DC 2. JS