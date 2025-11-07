Diputado Márquez celebra cambio de medidas y anuncia que retomará su labor y defenderá la democracia

Tegucigalpa- El diputado del Partido Nacional, Nelson Márquez, reaccionó con optimismo tras el cambio de medidas judiciales que le permite recuperar su libertad y reintegrarse a sus funciones legislativas, así como participar en actividades políticas de cara a las próximas elecciones del 30 de noviembre.

“Estoy alegre porque hay que prepararse para la fiesta cívica. Honduras tiene esperanza de salir adelante. Nuestro sistema de justicia permite demostrar en su momento cuál fue nuestra participación, y hoy se nos da la oportunidad de ejercer la libertad, que es lo más importante”, expresó Márquez.

El parlamentario aseguró que utilizará “hasta el último minuto de su libertad” para defender la democracia y los valores republicanos del país. “Estoy convencido de usar este tiempo para defender la libertad de Honduras, la democracia, que es lo más bonito que tenemos en nuestro país”, manifestó.

Asimismo, confirmó sus intenciones de buscar la reelección como diputado para el periodo 2025-2030, reiterando su disposición de colaborar con las autoridades en cualquier requerimiento. “Mis manos están totalmente limpias delante de Dios y delante de los hombres. No le he fallado ni al pueblo hondureño ni al pueblo intibucano que me ha dado la oportunidad de servir”, afirmó.

Márquez subrayó que durante su gestión en el Poder Ejecutivo y en el Congreso Nacional actuó conforme a la ley. “Nunca toqué un lempira que no me correspondiera. A mí nadie me ofreció dinero ni yo se lo pedí a nadie. Las mismas pruebas presentadas por el Ministerio Público son las que nos exoneran, porque demuestran que actuamos bajo la ley”, señaló.

Un juez designado revocó la medida de arresto domiciliario que pesaba contra el diputado Nelson Márquez y otros imputados, con esta resolución, Márquez quedará sujeto a medidas cautelares y podrá retomar sus funciones legislativas y continuar su campaña electoral, reafirmando su compromiso con el Partido Nacional y con los electores de Intibucá.LB