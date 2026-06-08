Diputado Marlon Lara pide que “Política Limpia” fiscalice fondos de campaña de Salvador Nasralla

Tegucigalpa – El diputado del Partido Liberal por el departamento de Cortés, Marlon Lara, pidió hoy que la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (Política Limpia) fiscalice los informes financieros de campaña del precandidato presidencial Salvador Nasralla.

Enfatizó que se trata de un asunto administrativo y no de carácter penal, por lo que debe ser “Política Limpia” la que haga la labor de fiscalizar.

“Él ha declarado y he escuchado que presentó en tiempo y forma su declaración ante la Unidad de Política Limpia. No miro por qué un tema que es estrictamente administrativo llevarlo al campo penal”, expresó el legislador.

Razonó que la institución política cumplió con la presentación de sus liquidaciones financieras ante la Unidad de Política Limpia y sostuvo que los recursos administrados por la campaña presidencial de Salvador Nasralla fueron manejados de manera independiente.

“No se puede responsabilizar al Partido Liberal cuando cada candidato es sujeto obligado y es el responsable de presentar su informe ante la Unidad de Política Limpia”, acotó.

Respecto a que Salvador Nasralla brinde explicaciones públicas sobre el tema, Lara afirmó que es una obligación que debe asumir.

“Claro, es una responsabilidad y es un deber, y él lo va a hacer como toda persona que está obligada a rendir cuentas”, zanjó. (RO)