Diputado Mario Pérez señala que Zambrano es el ideal para presidir el próximo CN

Tegucigalpa – El diputado del Partido Nacional, Mario Pérez, señaló este martes que su compañero del departamento de Valle, Tomás Zambrano, es el favorito de esta institución política va a ser el presidente del Congreso Nacional.

Afirmó que la mayoría de los diputados nacionalistas apoyan a Zambrano para que sea el próximo presidente del Congreso Nacional.

“Creería que aunque todos tengan méritos, el hombre que ha destacado más en estos cuatro años defendiendo el Partido, haciendo una gran labor, que conoce el Congreso Nacional y que conoce el funcionamiento de la Cámara Legislativa es Tomás Zambrano”, declaró Pérez.

Sobre las intenciones del Partido Liberal de aspirar a la titularidad del Congreso Nacional, comentó que es del criterio que quien gane la presidencia de la República le corresponde el derecho la junta directiva del CN.

Confió que llegará a acuerdos para definir pronto la presidencia del Congreso Nacional y que su titular vaya en la misma línea de pensamiento y de trabajo de Nasry Asfura.

Pérez afirmó que la próxima junta directiva del Congreso Nacional será instalada con votos y no “con patadas”, en la que los legisladores votarán y no implementando suplentes para quitarle el derecho de decisión libre.

El diputado nacionalista indicó que la junta directiva del Congreso Nacional debe ser integrada por miembros de diferentes bancadas que estén de acuerdo de una gobernabilidad en este poder del Estado.

Indicó que el primer tema que debería atender el nuevo Congreso Nacional será la del Presupuesto General 2026. AG