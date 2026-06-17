Diputado Mario Pérez pide a sus compañeros de otras bancadas aprobar reformas eléctricas; sino ENEE va a una quiebra segura

Tegucigalpa – El diputado del Partido Nacional, Mario Pérez, integrante de la Comisión de Energía del Congreso Nacional (CN), afirmó que el proyecto de reformas al sector eléctrico ya superó el primer debate de los tres establecidos por la ley y que se encuentra en su etapa final de aprobación, con el objetivo de sacar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) de la crisis financiera que atraviesa.

– “La ENEE no se está privatizando. Lo decimos con claridad, hay que ser bruto para no entender lo que el texto dice”, remarcó Pérez

Pérez señaló que la estatal eléctrica registra “pérdidas altísimas todos los días” y advirtió que, de continuar la situación actual, se encamina hacia una “quiebra segura”, por lo que hizo un llamado a las demás bancadas legislativas a acompañar la aprobación del dictamen.

“Se espera que el día de hoy se pueda aprobar. Hago un llamado respetuoso a las otras bancadas para que discutan el proyecto, lo analicen, pero que acompañen para aprobarlo y darle un alivio al pueblo hondureño”, expresó el congresista, al asegurar que la iniciativa busca volver más eficiente y rentable a la ENEE para garantizar un mejor servicio eléctrico a menor costo.

El legislador destacó que todas las bancadas participaron en la socialización del dictamen y reiteró su llamado a la aprobación de la reforma. “Son buenas para el país”, afirmó.

En respuesta a las críticas sobre una posible privatización, el diputado fue enfático: “La ENEE no se está privatizando. Lo decimos con claridad, hay que ser bruto para no entender lo que el texto dice”. Agregó que los activos de la institución “no se van a traspasar ni transferir”, ya que son inalienables y están protegidos por la ley.

Asimismo, sostuvo que la normativa es de “orden público y social” y rechazó las versiones que apuntan a una privatización del servicio eléctrico.

Finalmente, señaló que la población continúa enfrentando apagones en distintas zonas del país, especialmente en regiones más afectadas como la noroccidental, nororiental y zona atlántica del país, por lo que insistió en la necesidad de modernizar el sistema eléctrico, al que ya es obsoleto. LB