Diputado Manuel Matheu aspira a una reelección con el Pinu-SD

Tegucigalpa – El diputado José Manuel Matheu informó este miércoles que aspira por la reelección en un curul en el Congreso Nacional a través del Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD).

Matheu compareció en el foro televisivo “Frente a Frente”, donde confirmó que aspirará a reelegirse como diputado por el departamento de Francisco Morazán.

El también exministro de Salud detalló que aparece en la casilla 56 de la planilla de diputados del Pinu-SD, y que la persona que aparecía anteriormente, Erwin Barahona, será su suplente.

Actualmente, en el diseño de la papeleta que aparece en el portal web del Consejo Nacional Electoral (CNE), aparece la fotografía y el nombre de Erwin Barahona.

Sobre esta situación, el congresista explicó que el CNE no quiso inscribirlo, pero el Pinu-SD le cedió la candidatura.

Cabe recordar que el doctor Manuel Matheu fue electo como diputado de Francisco Morazán a través de la bandera del Partido Salvador de Honduras (PSH).

Sin embargo, Matheu vacó de su puesto como diputado del Congreso Nacional para ser ministro de Salud, pero fue despedido y regresó a su curul.

Asimismo, no pudo participar con el PSH ya que esta institución política no fue inscrita por el CNE para participar en las elecciones generales. AG