Diputado liberal propone cobrar deudas a grandes morosos antes de aprobar reformas eléctricas

Tegucigalpa – El diputado del Partido Liberal, Francis Cabrera, sostuvo que antes de aprobar las reformas al subsector eléctrico es necesario que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) recupere las millonarias deudas que mantienen los grandes morosos.

El congresista afirmó que las reformas pueden ser necesarias para mejorar la competitividad de la ENEE, pero insistió en que la prioridad debe ser el cobro de las obligaciones pendientes.

Cabrera aseguró que la empresa privada adeuda más de 20 mil millones de lempiras a la ENEE y sostuvo que esos recursos permitirían repotenciar la institución.

Incluso, señaló que, de ser necesario, deberían ejecutarse embargos contra quienes incumplan con sus pagos.

Además, propuso que el Gobierno presente un plan con metas claras a en el corto, mediano y largo plazo, para evaluar los resultados de las medidas que se implementen.

El diputado también manifestó que cualquier modificación al marco legal debe incluir salvaguardas para impedir la privatización de la ENEE y evitar que los bienes o activos del Estado puedan ser embargados.

Por último, reiteró que el debate debe enfocarse en encontrar soluciones para fortalecer la empresa sin comprometer su carácter público. AD