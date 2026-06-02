Diputado liberal pide autoridades idóneas en el CNE y TJE para garantizar elecciones transparentes

Tegucigalpa- El diputado liberal Allan Padilla manifestó que el pueblo hondureño merece que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) estén integrados por personas idóneas, con un firme compromiso con la defensa de la ley y la Constitución.

Padilla señaló que es momento de construir consensos para la elección de los nuevos integrantes de ambos órganos electorales, destacando que el principal criterio debe ser la idoneidad, la transparencia y el apego a la ley.

“Ya se dieron los nombres al pleno, es momento de llegar a consensos. Como partido estamos en el ánimo de buscar a las personas más idóneas, que tengan la mayor capacidad para darle credibilidad y confianza al pueblo, la cual se ha perdido en los últimos años”, expresó el congresista.

El diputado enfatizó la necesidad de contar con un Consejo Nacional Electoral y un Tribunal de Justicia Electoral que actúen conforme a los principios constitucionales y legales, garantizando procesos confiables.

Asimismo, advirtió que el país no debe repetir escenarios electorales del pasado, como los del 2017 y 2025, por lo que urge contar con instituciones eficientes, transparentes y capaces de ofrecer resultados oportunos.

Finalmente, subrayó que estas instituciones deben generar la confianza necesaria para asegurar elecciones transparentes en los próximos procesos electorales.LB