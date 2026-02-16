Diputado liberal pide al gobierno hondureño reconsiderar TLC con China

Tegucigalpa – El diputado liberal Wenceslao Lara pidió al Gobierno hondureño reconsiderar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con China.

Explicó que el rompimiento de vínculos diplomáticos y comerciales con China podría impactar negativamente a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) del país.

Consideró que se trata de un tema delicado y desigual ya que Honduras ofrece poco al comercio de China y ellos ofrecen mucho más.

En esta relación comercial y diplomática todo puede tener un impacto, por ejemplo si nosotros imponemos o quitamos aranceles a productos de China, las micro, pequeñas y medianas empresas se verán afectadas.

Expuso que muchos empresarios han crecido importando productos de China.

En ese contexto, dijo que el TLC debe ser revisado meticulosamente porque cualquier variación puede ser impactar en la economía nacional.

Desde que Honduras rompió lazos con Taiwán y estableció relaciones diplomáticas con China Continental en marzo de 2023, el flujo de inversiones asiáticas ha sido imparable en Honduras.

Los comercios chinos han emergido como una amenaza para los locatarios ya que ofrecen mayor cantidad de productos y a costos más bajos, pero con una cuestionable calidad.

Pese a ello, el parlamentario dijo que liberar de aranceles los productos chinos generará un impacto mayor a la economía nacional.

Después de más de seis rondas de negociaciones, el Gobierno hondureño empezó a ver con cautela la negociación del TLC con China.

El presidente de Honduras participará el siete de marzo en una cumbre convocada por el presidente de Estados Unidos Donald Trump como una ofensiva al crecimiento de China Continental en la región. (RO)