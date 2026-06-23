Diputado liberal denuncia que ministro de Cultura tiene un “familión” en Secapph

Tegucigalpa – El diputado liberal Rashid Mejía denunció este martes que el ministro de Cultura, Arte y Patrimonio de Honduras (Secapph), Yasser Handal, tiene contratado a varios parientes en puestos claves de esta dependencia del Estado.
– Mejía presentó en el CN una Ley de Nepotismo, pero la misma no ha pasado en la Cámara.
A través de su cuenta de red social “X”, lamentó que este funcionario criticaba al “familión” que tenía el gobierno anterior de Xiomara Castro, y ahora se comporta de la misma manera.
“Tremendo Familión el del Secretario y que hace 8 meses gritaba, fuera familión. No se trata de decir que se es diferente sino en demostrarlo ¡Familiones nunca más!”, posteó Mejía.
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Consideró necesario y urgente la aprobación de la iniciativa de Ley Antnepotismo para evitar estas situaciones.
Se ha divulgado que el secretario de Cultura ha contratado a su tía como subgerente de recursos humanos, una prima como enfermera clínica, otra prima como directora de la unidad de planteamiento y evaluación de la gestión, otro primo en despacho y otro en el sector de bienes. AG