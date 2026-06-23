Diputado liberal denuncia que ministro de Cultura tiene un “familión” en Secapph

Tegucigalpa – El diputado liberal Rashid Mejía denunció este martes que el ministro de Cultura, Arte y Patrimonio de Honduras (Secapph), Yasser Handal, tiene contratado a varios parientes en puestos claves de esta dependencia del Estado.

– Mejía presentó en el CN una Ley de Nepotismo, pero la misma no ha pasado en la Cámara.

A través de su cuenta de red social “X”, lamentó que este funcionario criticaba al “familión” que tenía el gobierno anterior de Xiomara Castro, y ahora se comporta de la misma manera.

“Tremendo Familión el del Secretario y que hace 8 meses gritaba, fuera familión. No se trata de decir que se es diferente sino en demostrarlo ¡Familiones nunca más!”, posteó Mejía.

(LEER): Ley antinepotismo en dictamen, anuncia diputado Mejía que niega cogobierno con el PN

La urgencia que la ley antinepotismo, que ya presente, sea aprobada es precisamente por esto.

Tremendo Familion el del Secretario y que hace 8 meses gritaba, fuera familión. No se trata de decir que se es diferente sino en demostrarlo! Familiones nunca más! pic.twitter.com/V2srGRlYfD — Rashid Mejía (@RashidMG3) June 23, 2026

Consideró necesario y urgente la aprobación de la iniciativa de Ley Antnepotismo para evitar estas situaciones.

Se ha divulgado que el secretario de Cultura ha contratado a su tía como subgerente de recursos humanos, una prima como enfermera clínica, otra prima como directora de la unidad de planteamiento y evaluación de la gestión, otro primo en despacho y otro en el sector de bienes. AG