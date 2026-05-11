Diputado liberal cuestiona neutralidad política en candidatos de la sociedad civil

Tegucigalpa– El diputado del Partido Liberal, Marco Tulio Rodríguez, expresó dudas sobre la posibilidad de que los aspirantes de sociedad civil para ocupar cargos en los entes electorales estén realmente desligados a los intereses de partidos políticos.

El parlamentario por el departamento de Lempira reconoció que dentro de la bancada liberal existen opiniones encontradas respecto a apoyar perfiles independientes o figuras vinculadas a un partido.

“Tenemos que estar seguros de que no salga manchado un representante de la sociedad civil con color político”, manifestó.

Rodríguez sostuvo que en Honduras es difícil encontrar personas completamente desligadas de preferencias partidarias. “Todos los hondureños tenemos un equipo de fútbol, una religión y un partido político”, expresó el diputado liberal.

El congresista indicó que su bancada aún no ha definido una posición oficial sobre a quién respaldará para integrar los órganos electorales, ya que esperan la lista definitiva de candidatos seleccionados por la comisión especial del Congreso Nacional. AD