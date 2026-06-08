Diputado liberal apunta al entorno de Nasralla por irregularidades y menciona cuentas en paraísos fiscales

Tegucigalpa – El diputado Francis Cabrera afirmó que las investigaciones relacionadas con el financiamiento de la campaña de Salvador Nasralla deben centrarse en las personas que manejaron su entorno financiero, principalmente por el uso de cuentas en el extranjero que no habrían sido autorizadas por el Partido Liberal.

Según el congresista, la información que ha trascendido apunta a movimientos financieros que involucran cuentas en Panamá, Estados Unidos e incluso en paraísos fiscales como las Islas Caimán.

Cabrera sostuvo que mantiene su confianza en Nasralla como persona, pero consideró que quienes administraron recursos durante la campaña deben responder ante las autoridades si se comprueba alguna irregularidad.

“Salvador Nasralla es una buena persona, es un buen tipo, pero si el círculo que lo acompañaba a él ha cometido errores, pues eso es algo que tendrán que aclarar y que tendrán que hacer responsable frente a la justicia hondureña”, expresó el representante por el departamento de Copán.

El parlamentario afirmó que existe incertidumbre sobre el destino de fondos utilizados durante la campaña y señaló que varios aportantes se preguntan qué ocurrió con recursos que habrían sido entregados para actividades políticas.

De acuerdo con el diputado, las indagaciones derivadas de informes de la Unidad de Política Limpia habrían detectado diferencias entre los recursos reportados oficialmente y el dinero que realmente se habría movilizado durante la campaña.

En ese sentido, consideró que corresponde al Ministerio Público profundizar las investigaciones y determinar si existen responsabilidades penales.

Cabrera también recordó que durante el proceso electoral denunció presuntas anomalías relacionadas con credenciales liberales del entorno del expresidenciable en Copán, ya que, según su declaración, muchas no llegaron a manos terminaron en manos de personas vinculadas a otras fuerzas políticas.

Pese a los señalamientos, Cabrera insistió en que mantiene su respaldo político a Nasralla y reiteró que, a su juicio, las posibles irregularidades estarían vinculadas al grupo que administró la campaña más que únicamente al político.

“Si las personas que lo rodeaban cometieron un delito financiero, deberán de pagarlo”, concluyó el legislador. AD