Diputado liberal afirma que ya se preveía que Hall no acataría una orden judicial

Tegucigalpa – Para el diputado del Partido Liberal, Nasser Rodríguez la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall recibe instrucciones directas del coordinador de Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya, por lo que no acataría una orden judicial, del Tribunal de Justicia Electoral (TJE). «Yo siempre se los dije a los compañeros, que ya se veía venir, que había que prepararse».

“Me imagino que al ver que el gobierno con el látigo que tiene para castigar a la oposición, que es la Fiscalía, fueron a requerir a los dos magistrados y a secuestrar documentación, pues también le dio temor de que le hicieran lo mismo a ella”, dijo.

La conseja Hall instruyó avanzar con la impresión de las papeletas electorales de diputados en los departamentos de Olancho y Valle, dejando fuera a Jorge Cálix, y haciendo un llamado a los partidos políticos a llenar las vacantes existentes en sus planillas antes del mediodía, con el fin de garantizar el cumplimiento del cronograma electoral.

Rodríguez cuestionó la determinación del CNE de no acatar la orden del TJE, “una orden judicial se acata, no se discute, se acata nada más”, manifestó. VC