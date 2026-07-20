Diputado Ledezma: “Seguimos esperando contrapropuesta” para reforma al subsector eléctrico

Tegucigalpa – El Congreso Nacional sigue a la espera de contrapropuestas para modificar el dictamen de la reforma al subsector eléctrico, según informó el secretario del Legislativo, Carlos Ledezma.

Ledezma explicó que la comisión encargada de analizar la propuesta, presidida por el diputado Milton Puerto, todavía no ha recibido planteamientos formales del Partido Liberal, ni del Libertad y Refundación (Libre), pese a que estas solicitaron tiempo para presentar sus recomendaciones.

Ledezma señaló que, aunque la aprobación de la iniciativa requiere únicamente 65 votos, la intención de la actual directiva es lograr un acuerdo más amplio entre las fuerzas legislativas.

“El presidente (Tomás) Zambrano ha sido muy claro en ese sentido, vamos a esperar la propuesta. Las bancadas han pedido que se espere y nosotros somos respetuosos de ello. Queremos que esta ley logre el mayor consenso”, expresó.

El funcionario aseguró que existe coincidencia sobre la necesidad de intervenir la situación financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), y reconoció que es muy difícil que la bancada de Libre apoye la reforma.

“Estamos claros que el Partido Libertad y Refundación ha manifestado que no va a apoyar esta ley, lo cual lamentamos”, señaló.

El secretario del Legislativo defendió que la reforma no implica una privatización de la ENEE, sino un cambio en el modelo de administración para enfrentar las pérdidas.

Mientras las bancadas analizan sus posiciones, el Congreso Nacional sesionará esta semana a la espera de las propuestas que permitan definir si la reforma logra los votos necesarios para avanzar en el pleno legislativo. AD