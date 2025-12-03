Diputado Lara: “La derrota de Libre es contundente y deben aceptar la voluntad del pueblo hondureño”

Tegucigalpa- El diputado liberal Marlon Lara afirmó que la derrota del Partido Libertad y Refundación (Libre) en las elecciones del 30 de noviembre es “contundente” y que la dirigencia oficialista debe reconocer los resultados en todos los niveles, incluyendo la contienda presidencial.

Lara sostuvo que los números son claros tanto en alcaldías, diputaciones como en el ejecutivo, y que no hay margen para desconocer lo que calificó como un mensaje directo del electorado.

“No pueden tapar el sol con un dedo. La derrota es contundente. Lo correcto es que acepten la derrota; eso le haría bien al Partido Libre. No pueden contradecir la voluntad del pueblo hondureño”, expresó.

El congresista señaló que el oficialismo está pagando las consecuencias de su mal gobierno, que —según dijo— falló en áreas fundamentales. “No hay manera de negarlo. Esto es democracia, y la democracia significa acatar la decisión del pueblo. Ellos fracasaron en su gestión y eso es lo que deben aceptar”.

Lara también destacó que, de confirmarse la victoria del Partido Liberal a nivel presidencial, la responsabilidad será enorme:

“Si nos toca asumir el poder, debemos hacer un buen gobierno para mejorar las condiciones de vida del pueblo hondureño. Podemos avanzar en seguridad, salud, educación, transporte público… lo que la gente necesita para vivir con dignidad. Otros países de Centroamérica lo están logrando, y nosotros también podemos hacerlo”.

El diputado llamó a mantener la institucionalidad y a respetar el proceso de escrutinio, que continúa avanzando en medio de una contienda presidencial extremadamente cerrada.LB