Diputado Lara confirma reunión con autoridades de la ENEE y la CREE el próximo martes, por plazo de pago de factura

Tegucigalpa- El diputado del Partido Liberal, Marlon Lara, informó que la reunión con las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) para conocer los fundamentos técnicos y legales que respaldan la decisión de reducir de 28 a 15 días el plazo otorgado a los usuarios para pagar el recibo de energía eléctrica, será el próximo martes.

-El tema exclusivo de agenda de la reunión es por reducción del plazo de pago del recibo de energía.

El congresista señaló que existe preocupación por el impacto económico que esta medida podría generar en miles de hogares hondureños que ya enfrentan dificultades debido al aumento en el costo de vida.

“Queremos escuchar la parte técnica y legal que les obligó a tomar esa decisión. Sentimos que eso puede generar problemas al pueblo hondureño”, manifestó.

Lara indicó que el incremento internacional en los precios del petróleo, derivado de la crisis en Medio Oriente, ha provocado alzas en productos de la canasta básica y mayores dificultades económicas para la población.

Muchas personas nos dicen que ya no pueden cubrir sus gastos con lo que ganan, expresó el parlamentario.

El diputado detalló que en la reunión con las autoridades energéticas buscarán alternativas que ayuden a aliviar la carga económica de los ciudadanos.

“Queremos que tanto las autoridades como el pueblo hondureño sepan que vamos a buscar soluciones para que no se incremente aún más la crisis que viven muchos hogares”, afirmó.

Finalmente, Lara sostuvo que la situación económica actual responde tanto a problemas heredados como a factores internacionales que continúan afectando el bolsillo de las familias hondureñas.LB