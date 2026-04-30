Diputado Kilvett Bertrand arremete contra Libre, “si desaparece no se perdería absolutamente nada”

Tegucigalpa – El diputado Kilvett Bertrand anunció que junto a otros congresistas sostendrán conversaciones en el Congreso Nacional para abordar posibles acciones relacionadas con el Partido Libertad y Refundación (Libre), al que señaló de haber incurrido en conductas antidemocráticas durante su gestión de gobierno en 2022-2026.

Según el parlamentario, “hay causales” que deben analizarse, aunque reconoció que cualquier decisión requerirá de amplios diálogos políticos porque se habla de quitarles la personería jurídica.

Bertrand acusó a Libre de haber intentado “quedarse en el poder a la fuerza”, así como de boicotear procesos electorales y buscar influir en instituciones como las Fuerzas Armadas y el propio Congreso Nacional.

A su criterio, estas acciones habrían afectado la institucionalidad democrática del país. Además, afirmó que durante los cuatro años de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, la conducción real del poder recaía en Manuel Zelaya Rosales.

El novel legislador también hizo un llamado a los órganos jurisdiccionales, incluyendo al Ministerio Público, para que investiguen presuntos actos de corrupción que continúan saliendo a la luz pública. Bajo esa premisa, reiteró que no se puede “dar vuelta a la página” sin que se deduzcan responsabilidades por los hechos señalados.

En relación con las Fuerzas Armadas, Bertrand manifestó respeto hacia la institución, destacando el compromiso de sus miembros con el país. No obstante, criticó al exjefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, por haber politizado la institución al asumir posturas alineadas con Libre.

Aclaró que no se puede generalizar ni descalificar a toda la estructura militar por acciones individuales.

Consultado sobre la posibilidad de retirar la personería jurídica a Libre, Bertrand fue contundente al afirmar que en su opinión Honduras “no perdería absolutamente nada” si desaparecen. JS