Diputado Jorge Cálix acusa al INA de no cumplir funciones tras matanza de este jueves en Colón

Tegucigalpa – El jefe de la bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, acusó hoy al Instituto Nacional Agrario (INA) de no cumplir sus funciones tras una masacre que dejó 10 personas sin vida en Trujillo, Colón.

“El Instituto Nacional Agrario (INA) fue creado para sustituir el latifundio y el minifundio y reemplazarlo por un sistema de gestión de las tierras”, acotó el parlamentario.

En ese contexto, manifestó que esta dependencia del gobierno “tiene años de no cumplir esa función. Tenemos que reevaluar el rol del INA, porque si no va a cumplir su función, ¿para qué sirve?”, externó.

Al menos 10 personas fueron asesinadas este jueves en una masacre registrada en la comunidad de Rigores en Trujillo, Colón, Caribe de Honduras.

La Policía establece que la disputa entre bandas por pelea de la fruta sería el motivo de la matanza en esa zona caribeña de Honduras.

“Actualmente estamos sometidos a una ola de violencia y no lo podemos negar. Exigimos a las autoridades que actúen con prontitud. Y que le caiga todo el peso de la ley a los responsables”, dijo Cálix.

Es momento de ponerles un alto a estos grupos y en Honduras se tiene que respetar la ley, exclamó el jefe de la bancada liberal.

Consideró que se tiene que tener “cero tolerancias con estos grupos organizados que cometen delitos, con personas que creen que pueden salirse con la suya y que se han salido con la suya durante muchos años”.