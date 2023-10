Diputado irrespeta a periodista y la acusa de ladrona

Tegucigalpa – Durante una entrevista realizada este día por la vía telefónica, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Rodríguez, irrespetó a la periodista Saraí Espinal, de la casa radial HRN.

La comunicación entre el parlamentario y la comunicadora se salió de control casi de inmediato de su inicio, cuando el primero comenzó a acusar de ladrona a Espinal.

Tras tres ocasiones de acusarla de ladrona, cuando la periodista le consultaba sobre las gestiones realizadas por Rodríguez en su viaje a Rusia, como parte de la nutrida comitiva que viajó a ese país la semana pasada y éste insistía en decirle “el problema es que antes ustedes se robaban el pisto”.

En reacción, la periodista le dijo: “a mí deje estar mencionándome como ladrona porque yo no soy diputada, compórtese y edúquese que aquí no es no es el Congreso Nacional y nadie le ha faltado el respeto, don Manuel”.

El diputado seguía mencionando que durante la administración de Juan Orlando Hernández se robaba el dinero, mientras Espinal le decía que únicamente le hacía una pregunta y que como periodista profesional le pedía que se comportara a la altura de la ocasión ya que nadie lo estaba ofendiendo.

“Si usted quiere ir a mangonear, vaya a mangonear a su casa, pero aquí no me esté mangoneando a mí”, expresó la periodista al advertirle que si volvía a decirle ladrona, se verían ante los tribunales y que no iba a aceptar que un patán le dijera ladrona.

Al mismo tiempo, Rodríguez le decía que él estaba trabajando y que no le dijera a él ladrón, pues según el diputado cuando la comunicadora aseveró que el pueblo les paga a los diputados, para que gestionen a su favor, era como decirle ladrón.

Ante la elevación del tono de voz de ambos, Rodríguez terminó cortando la llamada telefónica que hacía desde la tierra de Vladimir Putin.

Solidaridad de organizaciones femeninas

El ataque del diputado Rodríguez contra la periodista Espinal provocó el rechazo de organizaciones femeninas que mostraron solidaridad con la comunicadora social.

La defensora de las mujeres, Honorina Rodríguez, dijo en HRN que la actitud del legislador es incomprensible y un ataque a una mujer por su comportamiento.

Rodríguez recordó que el legislador es un funcionario público y sujeto por lo tanto al escrutinio público de sus acciones, más si es en el marco de una acción oficial. VC