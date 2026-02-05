Diputado Hugo Noé Pino denuncia aprobación varias dispensas de debates sin votos necesarios

Tegucigalpa – El diputado opositor Hugo Noé Pino denunció hoy que en las últimas sesiones del Congreso Nacional se han aprobado varias dispensas de debates sin contar los votos necesarios.

En ese orden, señaló que la falta de funcionamiento de la pantalla electrónica para la votación en el Congreso Nacional es una muestra de opacidad.

La falta de funcionamiento de la pantalla electrónica para la votación en el Congreso Nacional es una muestra de opacidad, en estas primeras sesiones se "aprobó" una dispensa de debates si contar con los votos necesarios. Igual pasó ayer con la moción sobre la lectura de la… — Hugo Noe Pino (@hnoepino) February 5, 2026

“En estas primeras sesiones se «aprobó» una dispensa de debates sin contar con los votos necesarios”, denunció.

Igual pasó ayer (miércoles) con la moción sobre la lectura de la Biblia en las escuelas, se dijo que fue por unanimidad, cuando no fue así, agregó.

En ese contexto, exigió que dicha pantalla se ponga en funcionamiento en las próximas sesiones para que la población conozca como emiten su voto los diputados.

A falta del dispositivo electrónico en las últimas sesiones se ha aprobado la despensa de debates levantando las manos, un mecanismo que permite establecer la precisión de los votos emitidos. (RO)