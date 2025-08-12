Diputado Girón insinúa que exvicecanciller fue amenazado con salir en la lista Engel

Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Eliud Girón cuestionó este martes la renuncia de del vicecanciller Antonio García a quien califica como un oportunista y también insinuó que la decisión de salir del gobierno estaría relacionado con la amenaza de ser integrado a la lista Engel.

“Si dice que es por las relaciones con Venezuela, Por qué no renunció hace un año que fue cuando declararon presidente a (Nicolás) Maduro, por qué en ese momento no renuncia, ah, porque no había resuelto sus problemas económicos. Ahora ya los resolvió, no estuvo tres años y medio de vicecanciller, no sé cuánto ganaba, pero viajaba mucho, allá estuvo en Venezuela”, dijo.

El parlamentario calificó al ahora exfuncionario como un oportunista, que llegó a Libre 40 días antes de que la presidenta Xiomara Castro ganara las elecciones, y que así mismo se va 4 meses antes de las elecciones generales del 30 de noviembre.

Según el diputado oficialista, a García “lo amenazaron con quitarle la visa y no ir a Disneylandia. Cada quien demuestra de qué material está hecho. O si le tuvo miedo porque lo amenazaron que iba a salir en una lista Engel este año, pues que se vaya, el que tenga temor de salir en una lista que es eminentemente política que se vaya”, dijo.

Afirmó además que Libre no pierde con su salida y que el partido de gobierno gana más con la integración del diputado independiente Rolando Barahona, quien fue expulsado del Partido Nacional. VC